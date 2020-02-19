19 февраля 2020 | Время чтения 3 мин

Время «улучшательства» отношений, время, когда российские послы оценивали состояние отношений, ориентируясь не на национальные интересы своей страны, а на мнение властей страны пребывания – это время прошло. И наши польские «партнёры», да и не только они, должны хорошо себе уяснить, что впредь будет иначе.

Михаил Демурин, , 13:06 — REGNUM Посольству Польши в Москве не понравились слова нашего посла в Варшаве Сергея Андреева о том, что отношения между Россией и Польшей сейчас «самые плохие со времен Второй мировой войны». Сегодня на территории Польши нет советских войск, и одно только это, считают в польском посольстве, делает отношения между нашими странами «намного лучше, чем 1945 году».

Польша и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Данное заявление посольских дипломатов весьма, на мой взгляд, показательно. Не думаю, что в польском посольстве работают совсем уже малые дети, которые не понимают, что общей, полностью совпадающей оценки состояния отношений даже у дружественно настроенных друг к другу государств быть не может: у любой страны есть именно свои национальные интересы.

Это тем более так в случае, если страны находятся в положении противостояния, как Россия и Польша сегодня. Мы противостоим польскому реваншизму, коренящемуся во временах Пилсудского. Мы противостоим исконной враждебности поляков к России и русским. Сегодняшняя Польша, вновь взявшая на себя роль передового отряда Запада, пытается помешать нашей стране укреплять её суверенитет, освобождаться из-под западной пяты, идти по самостоятельному пути развития.

Юзеф Пилсудский на мосту Понятовского в Варшаве во время майского переворота. 13 мая 1926

Современные польские власти считают, что было плохо, когда на территории Польши присутствовали советские войска. Между тем присутствие американских войск — это для них хорошо, этого они просят, готовы сами оплачивать такое присутствие. Следовательно, дело не в самом принципе свободы от иностранного присутствия, а в том, чьё оно.

Надо, однако, напомнить, что в союзе с СССР Польша была гораздо более конструктивной силой в европейских делах, чем сегодня, когда она работает на усиление агрессивности НАТО и Европейского союза в отношении России, требует от Германии и других стран неких «компенсаций», вмешивается в дела других государств — как в случае с Украиной…

Что же касается нашей страны, то для неё было хорошо, когда войска наших крупных европейских противников были отделены от её границы поясом союзных нам государств, включавшим и Польшу. Сегодня такого пояса нет; американские, немецкие, британские и прочие войска стоят на наших границах, и это для нас плохо. Польша проводит в отношении России враждебную политику, и это тоже плохо.

Другими словами, наш посол в Варшаве был и остаётся абсолютно прав, когда утверждает, что для России отношения с Польшей в настоящее время самые плохие с 1930-х годов. Тогда, напомню, Польша была абсолютно враждебна нашей стране и даже собиралась воевать с СССР вместе с Гитлером.

Лидер Польши Юзеф Пилсудский на встрече Йозефом Геббельсом. в Варшаве 15 июня 1934

Время «улучшательства» отношений, время, когда российские послы оценивали состояние отношений, ориентируясь не на национальные интересы своей страны, а на мнение властей страны пребывания — характерная черта 1990-х и начала 2000-х годов — прошло. Это наши польские «партнёры», и не только они, должны хорошо себе уяснить. Впредь будет иначе.

Вернёмся, однако, к той точке отсчёта, которую выбрал посол Андреев: к 1930-м; вспомним политику Польши того периода. Сегодня, насколько я понимаю, так же, как тогда, в Варшаве были бы рады, если бы военное давление Запада на нашу страну усилилось, если бы он смог подмять её под себя, пусть и не таким варварским способом, как это намеревался сделать Гитлер. Более того, Варшава активно способствует усилению этого давления.

Логично встаёт вопрос: а сама-то Польша готова к последствиям такого развития событий? Неужели урок Второй мировой войны её ничему не научил?