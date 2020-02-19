Москва, , 11:38 — REGNUM Первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев объяснил, чем будет заниматься Ольга Баталина на посту замглавы Минтруда, передает корреспондент ИА REGNUM 19 февраля.

«Она хорошо разбирается в социальной тематике, мы уверены, что полученный опыт будет востребован в Министерстве труда и социальной политики. Министерство социальное, оно находится в центре общественного внимания, и правильно, что там будет работать опытный политик, который поможет подобрать правильные слова при объяснении возникающих иногда сложных ситуаций», — заявил Исаев.

Он отметил, что людям, которые привыкли работать в структуре государственного аппарата, многие вещи кажутся понятными сами собой.

«Хорошо, когда есть взгляд политика, который смотрит немножко со стороны и понимает, как эти вещи могут восприниматься гражданами, неискушенными в деталях работы», — пояснил парламентарий.Как сообщало ИА REGNUM, 16 января 2020 года председателем правительства России был назначен Михаил Мишустин. 22 января президент России Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства. Так, Минтруд возглавил Антон Котяков.

Читайте также: В России объявлен новый состав правительства

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Госдумы Баталина займет пост замглавы Минтруда