Памятник Собчаку сегодня на фоне Невы и надёжной охраны. Цитата с сайта «Вы слушали Маяк».
Актер Станислав Садальский опубликовал в Instagram снимок, на котором он находится на могиле бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В комментарии к фотографии он, в частности, написал:
«Двадцать лет назад, 19 февраля, перестало биться сердце известного политика и отца светской львицы Ксении Собчак. Как отметил Станислав Садальский, на поминках по покойному он напился в усмерть».
Также Садальский вспомнил, что в день похорон было невозможно достать билет из Шереметьево до Санкт-Петербурга. Частные самолеты влиятельных особ, банкиров, предпринимателей взлетали чуть ли не каждую минуту. Садальский он отметил, что Владимир Путин должен был приехать на траурное мероприятие в полдень. Однако он появился у гроба на два часа раньше. Как отметил актер, многие нувориши, присутствующие на похоронах, были разочарованы. Они надеялись лишний раз покрасоваться в свите перед телекамерами. Также актёр добавил, что вдова Собчака Людмила Нарусова сказала, что вышвырнет лично тогдашнего губернатора Яковлева, если он появится на прощании. В итоге тот все-таки приехал, но рано утром, чтобы его никто не видел».
Цитата со страницы Стала Садальского в Instagram.
«Ох рано, встает госохрана… На Думской у Филармонии и на Площади Искусств нет машин, в приствольные круги деревьев подсыпана щепа, тротуары и дороги вылизаны, снайперы на крышах и во всех зданиях, много машин полиции, ОМОН разминирование, ГИБДД, автобусы с сотрудниками правопорядка», — написал на своей странице в ВК житель Санкт-Петербурга Владимир Верховых. Также он поделился некоторыми другими своими наблюдениями:
«У пешеходного перехода через ул. Итальянская стоит с мигалкой машина полиции, но не фиксирует нарушителей-воителей не пропускающих школьников идущих по зебре пешеходного перехода в гимназию. Я как председатель родительского патруля сотни раз обращался во все ветви власти навести порядок на этом опасном для детей пешеходном переходе к дому №4 на Площади Искусств.
Последний раз написал (повторно) об опасном пешеходном переходе на котором постоянно паркуются машины Сергею Михайловичу Боярскому, депутату Государственной Думы РФ, папа которого ежегодно водит внука по этому переходу в гимназию при Русском музее. Никакой реакции уже три года! При мэре Анатолии Александровиче Собчаке такого разгильдяйства и равнодушия точно бы небыло!».
Санки-Петербург в ожидании Владимира Путина. Цитата со страницы Владимира Верховых в ВК.
Напомним, последний раз Владимир Путин был в Петербурге 18 января. Тогда его визит был приурочен к 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда.
«Анатолий Александрович Собчак был нашим учителем в самом широком смысле этого слова. Он не только преподавал нам право как систему знаний. Он учил нас думать свободно и выражать свои мысли открыто. Собчак был одним из самых ярких политиков России. Это, конечно, был политик всероссийского масштаба», — говорил президент РФ Владимир Путин на похоронах Анатолия Собчака.
Дмитрий Медведев: «Путь от преподавателя юрфака Ленинградского университета до депутата Верховного Совета СССР, председателя Ленсовета и мэра Северной столицы Собчак прошел меньше чем за три года. В то время вся страна находилась в глубоком кризисе, а Ленинград — Санкт-Петербург, по сути, был поставлен на грань выживания. Было много тяжелой работы, требовались неординарные решения. И Анатолий Александрович со всей решительностью принимал их. Они были очень сложными, подчас спорными. Но тогда — необходимыми». (Цитата со страницы Дмитрия Медведева в Facebook).
Дмитрий Медведев написал в Facebook пост об Анатолии Собчаке:
«Сегодня 20 лет со дня смерти Анатолия Александровича Собчака — государственного деятеля, талантливого руководителя, смелого и сильного человека, который прожил яркую, достойную жизнь. Для меня Анатолий Александрович — коллега, старший товарищ, учитель. Я слушал его лекции, работал с ним на одной кафедре в университете. Благодаря ему пришел в политику».
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин поделился своими мыслями о том, почему команда Собчака все еще у власти и причем тут Путин: «Сама личность Путина, его знакомства, личные связи могли привести значительную часть питерцев во власть. Но многие из них — это были очень сильные люди: это Козак, Герман Греф и многие другие, кто в своих сферах являются передовыми». (Фото из канала RIA Kremlinpool).
Памятник Собчаку на Васильевском острове сегодня, 19 февраля, поместили под защиту бронированных стёкол. Такую же защитную систему устанавливали и перед посещением президента памятника Даниилу Гранину в пришлом году. Защита установлена со стороны 26−27 линии Васильевского острова и за памятником, в конце сквера. Цитата из канала «Вы слушали Маяк».
В 90-е годы Владимир Путин и Анатолий Собчак работали вместе: сперва нынешний глава государства работал советником Собчака, после этого занял должность главы комитета по внешним связям, а после этого — заместителя главы Санкт-Петербурга.