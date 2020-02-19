Актер Станислав Садальский опубликовал в Instagram снимок, на котором он находится на могиле бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. В комментарии к фотографии он, в частности, написал:

«Двадцать лет назад, 19 февраля, перестало биться сердце известного политика и отца светской львицы Ксении Собчак. Как отметил Станислав Садальский, на поминках по покойному он напился в усмерть».

Также Садальский вспомнил, что в день похорон было невозможно достать билет из Шереметьево до Санкт-Петербурга. Частные самолеты влиятельных особ, банкиров, предпринимателей взлетали чуть ли не каждую минуту. Садальский он отметил, что Владимир Путин должен был приехать на траурное мероприятие в полдень. Однако он появился у гроба на два часа раньше. Как отметил актер, многие нувориши, присутствующие на похоронах, были разочарованы. Они надеялись лишний раз покрасоваться в свите перед телекамерами. Также актёр добавил, что вдова Собчака Людмила Нарусова сказала, что вышвырнет лично тогдашнего губернатора Яковлева, если он появится на прощании. В итоге тот все-таки приехал, но рано утром, чтобы его никто не видел».

Цитата со страницы Стала Садальского в Instagram.