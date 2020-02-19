Якутск, , 04:29 — REGNUM В Конституции должны быть определены стратегические направления развития страны: преодоление неравенства населения по владению природными богатствами страны, ликвидация коррупции, клановости и кумовства, выразил мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов, переживший три Конституции.

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По мнению эксперта, Советская Конституция 1936-го года закрепила факт существования СССР и заложила фундамент для дальнейшего развития страны накануне Второй мировой войны. В Конституции СССР 1977 года было провозглашено построение развитого социализма, которое известно как застойное время и всеобщего одобрения. 12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята нынешняя Конституция России. За проголосовало 58,43%, против — 41,57%.

«Нынешнее поколение хорошо помнит это время лихих 90-х: приватизация государственной собственности, гиперинфляция, униженное и нищее положение большинства населения России, сепаратизм, чеченские войны и разгул бандитизма и терроризма в стране. Такое наследство Ельцин оставил Путину. Лично моё мнение, что России повезло с президентом. Страна постепенно, шаг за шагом решает те проблемы и вызовы, которые стояли на переходе в третье тысячелетие.

Третья Конституция, в которой наряду с либерально-демократичными ценностями провозглашался переход к рыночным отношениям в стране, президент имел абсолютную власть, а парламент принимал законы, но не играл главенствующей роли. Это было оправдано до настоящего времени», — отметил Юрий Данилов.

По его словам, сейчас назрела необходимость в изменении властных полномочий как по горизонтали, так и по вертикали. Поэтому в своём послании Федеральному собранию Владимир Путин сделал упор на конституционной реформе и её принципах.

«В рабочую группу по подготовке поправок к Основному закону страны поступают многочисленные предложения вплоть до абсурдных типа запрета абортов в стране или запрета на многие виды деятельности людей.

На мой взгляд, Конституция должна определить место страны в мире, права граждан многонационального государства, принципы распределения и ограничения властных полномочий. Кроме того, в ней должны быть определены стратегические направления развития страны: преодоление неравенства населения по владению природными богатствами страны, ликвидации коррупции, клановости и кумовства. Необходимо закончить затянувшиеся реформы в пенсионной, научно-образовательной сферах, обеспечить доступность медицины и защиту от внешних угроз», — резюмировал независимый эксперт-аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин 14 февраля 2020 года подписал распоряжение об организации подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.