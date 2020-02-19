Нью-Йорк, США, , 02:42 — REGNUM Значительное увеличение числа взрывов зафиксировала Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в западной части Луганской области, заявил 18 февраля глава миссии Яшар Чевик во время выступления по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН.

«Участились случаи нарушения режима прекращения огня, зафиксировано более 2500 взрывов», — сказал он.

По словам Чевика, этот серьезный инцидент может навредить мирному урегулированию ситуации и спровоцировать эскалацию конфликта.

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Напомним, 18 февраля утром на линии разделения в Донбассе произошло обострение ситуации. По информации Народной милиции Луганской народной республики, конфликт спровоцировала украинская диверсионно-разведывательная группа, которая подорвалась на минном поле во время попытки прорваться к позициям луганских военнослужащих в районе Голубовского. Вслед за этим киевские боевики атаковали населённые пункты ЛНР.

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