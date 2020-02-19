19 февраля 2020 | Время чтения 3 мин

Когда способность слышать друг друга и взаимодействовать на основе общего понятийного фундамента теряют дипломаты, рано или поздно неизбежно начинают говорить пушки. Обсуждать остается только вопрос – когда.

Александр Запольскис, , 10:22 — REGNUM Читая материалы и общие новости прошедшей 14 февраля 2020 в Мюнхене очередной ежегодной Конференции по безопасности, понимаешь, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ее оценке проявила невероятную сдержанность. На еще совсем недавно ключевом для всего мира мероприятии «отсутствовала единая повестка и единый взгляд на мировые проблемы, каждый был сам за себя».

Зачистка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

История с то официально опубликованной на сайте европейской программой мирного урегулирования в Донбассе, то потом, после бурной реакции Киева, с него пропавшей, то затем опять появившейся, напоминает откровенный детский сад. А содержание документа так вообще создает впечатление плана проведения дальней десантной операции с целью захвата звездной системы Альдебаран. И это ни разу не шутка.

Сначала, к открытию Мюнхенской конференции, на ее официальном сайте появляется план мирного урегулирования затянувшегося конфликта на юго-востоке Украины. Как следовало из выходных данных, его подготовили эксперты института EASLG (The Euro-Atlantic Security Leadership Group), чей список должен был внушать уважение.

В нем числились бывшие министры обороны и командующие видов вооруженных сил, бывшие дипломаты и прочие в недавнем прошлом большие люди. Среди прочих значится бывший руководитель британской Секретной службы, бывший российский министр иностранных дел и действующий генеральный директор Российского Совета по международным делам (РСМД).

Документ содержал аж 12 пунктов своего рода дорожной карты, реализация которой, по мнению авторов, гарантировала успешное разрешение кризиса, быстрое преодоление последствий войны и получение жизни даже лучше прежней.

Среди прочего: полное разведение войск, полное снятие минных полей, свободное перемещение граждан и вовсе уж революционная идея создания в Донбассе, совместно с Евросоюзом и Россией, свободной экономической зоны. С активным привлечение туда крупных мировых инвесторов.

Интервью с Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции President.gov.ua

Все это совместными усилиями Международного Красного креста и восстановленной совместной Контактной группы из представителей противоборствующих сторон, России, ЕС, ОБСЕ и разных прочих наблюдателей.

Чем все это отличается от плана звездного десанта на Альдебаран — решительно непонятно. Люди сей документ составлявшие не только абсолютно не понимают происходящее, они, вообще, существуют в какой-то иной, полностью перпендикулярной вселенной.

Эти, с позволения сказать, эксперты абсолютно не в курсе даже того факта, что Киев не выполнил вообще ни одного пункта даже из прошлых договоренностей по Минскому формату. Более того, официальные лица Украины, включая ее президента, прямо и неоднократно заявляли о полной неприемлемости подписанных условий и, соответственно, нежелании как-либо их исполнять.

Впрочем, интереснее другое. Украинская делегация почти сразу закатила форменный скандал. МИД Украины заявил, что опубликованные на сайте Конференции «тезисы», во-первых, решительно не соответствуют официальной позиции Киева. А во-вторых, документ подготовлен, вообще, невесть кем. Какой-то неправительственной организацией, которая никто и звать ее никак.

И спустя всего пару часов гениальный план с сайта полностью пропал. Без каких бы то ни было официальных пояснений. Хотя изначально в преамбуле говорилось, что документ разрабатывался в соавторстве с ведущими специалистами по международной безопасности и полностью поддержан ими.

А на следующий день, в субботу, он снова оказался на том же сайте опубликован. Без малейших изменений. И опять без пояснений, как сей гениальный проект стыкуется с буквально никакими итогами как, собственно, Мюнхенской международной конференции, так и киевского правительства.

Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции President.gov.ua

Из чего неумолимо напрашивается единственный логичный вывод. Никакой международной системы безопасности в мире больше не существует. Все эти конференции и прочие торжественные посиделки представляют собой лишь затухающую инерцию качения былой бюрократической структуры.

Участники преследуют цель лишь засветиться на как бы знаковом мероприятии и в худших традициях интернет-троллинга просто заявить о собственной позиции. Не озабочиваясь особо даже ее хоть каким бы то ни было внятным аргументированием. Я сказал, а вы все тут как хотите. С соответствующей ответной реакцией остальной аудитории — а нам по барабану.

И это плохо, так как конфликты не только никуда не пропали, их количество демонстрирует тенденцию к увеличению. А когда способность слышать друг друга и взаимодействовать на основе общего понятийного фундамента теряют дипломаты, рано или поздно неизбежно начинают говорить пушки. Обсуждать остается только вопрос — когда.