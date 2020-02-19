Санкт-Петербург, , 01:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин привлёк к работе самых сильных специалистов в своей сфере — команду «питерцев», которая показала свою конкурентоспособность в делах, заявил 19 февраля журналистам глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

«Конечно, я признаю, что сама личность Путина, его знакомства, личные связи могли привести значительную часть питерцев во власть», — сказал он.

По его словам, «очень сильными людьми» в команде Путина являются заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, глава Сбербанка Герман Греф и «многие другие». К таковым себя причисляет и Кудрин.

«Я думаю, что моя роль внутри команды Путина в том, что, когда я был министром и вице-премьером, мы, скорее, усиливали нашу экономику и существенно повысили уровень жизни», — добавил он.

Напомним, Кудрин был министром финансов РФ с 2000 года в течение 11 лет, а в 2000—2004 и в 2007—2011 годах занимал и пост вице-премьера.

Читайте также: Кудрин: в правительство Мишустина вошло много молодых профессионалов