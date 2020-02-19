Приштина, , 10:20 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич в интервью для сербского телеканала Happy заявил, что в ноябре 2018 Приштина ввела пошлину 100% сербские товары по требованию некоего крупного европейского государства, целью которого являлось предотвращение компромиссного разрешения проблемы Косово.

«Это было сделано для того, чтобы заставить Сербию выйти из диалога и разрушить любые планы Сербии получить что-то… чтобы она не могла требовать север (Косовскую Митровицу, прим. переводчика) и Анамораву (Косовское поморавье, прим. переводчка). Я не узнал этого сразу, но теперь мне известно все. Речь идет об одном очень мощном государстве», — заявил Вучич.

Напомним, ввод пошлины и создание армии Косово стали причиной прекращения диалога между Косово и Сербией в ноябре 2018 года и краха планов по «коррекции границ между Косово и Сербией», предполагавших обмен севера Косово на Прешевскую долину в Сербии и взаимное признание. Ввод пошлины был инициирован тогдашним премьер-министром Косово Рамушем Харадинаем, ярым противником любых территориальных уступок Косово Сербии.