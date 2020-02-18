Дамаск, , 22:46 — REGNUM С начала 2020 года в районы Сирии, контролируемые военными контингентами США и их сателлитов, с территории Ирака прибыло 13 автоколонн с оружием и боеприпасами, сообщил 18 февраля начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.

В составе этих колонн было свыше 300 грузовых автомашин и 80 единиц бронетехники.

«Командованием американских войск в регионе осуществляется интенсивное насыщение территории Заевфратья оружием и боеприпасами», — сказал Журавлев.

Всё это, отметил начальник российского Центра, способствует осложнению обстановки в этих районах.

Как сообщало ИА REGNUM, военное присутствие США и их сателлитов сохраняется в северо-восточной части Сирии, восточнее реки Евфрат.

Напомним, США и их сателлиты действуют на территории Сирии без мандата ООН и без разрешения правительства страны.

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