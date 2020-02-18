Киев, , 21:01 — REGNUM В Совнацбезе Украины приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства, которая должна была состояться завтра, 19 февраля.

Об этом 18 февраля заявил советник секретаря СНБО о вопросам «реинтеграции и восстановления» Донбасса Сергей Сивоха.

Ранее в Киеве заявляли, что Национальная платформа примирения и единства создана в рамках исполнения задач, сформулированных президентом Зеленским по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса.

Сивохо заявил, что решение принято из-за военного обострения на Луганщине. по его словам, произошла «циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы». Также советник дополнительно подчеркнул, что власть не отменяет, а лишь переносит презентацию.

«Продолжаем работать и налаживать диалог между простыми людьми. Непублично. Системно. Беспрерывно», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что в результате военной провокации ВСУ, которая произошла сегодня рано утром, погибли четыре защитника ЛНР, ещё четыре получили ранения, был ранен мирный житель. Боевые действия в районе села посёлка Голубовское длились в течение 5 часов. В Народной милиции ЛНР предполагают, что в ночное время ВСУ могут осуществить повторную провокацию.