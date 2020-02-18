Олег Михайлов, 18 февраля 2020, 20:06 — REGNUM «Без поддержки США и других союзников по НАТО мы не смогли бы эффективно сдерживать российскую угрозу. Наше географическое положение и геополитическая ситуация обязывают нас максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Важно добиваться, чтобы силы НАТО в Литве обладали максимально высокой степенью готовности, регулярно проходили обучение, совместно с Вооруженными силами Литвы участвовали в военных учениях и в случае необходимости имели возможность быстрого подкрепления. Главное — эффективное сдерживание невозможно представить без участия США».
«Литва должна играть более активную роль в предотвращении негативных сценариев развития международной обстановки, таких как (…) раскол мира на непримиримые, агрессивно конкурирующие геополитические и экономические блоки».
Кажется, это говорят два разных человека. Один этакий ястреб, который грезит о стройных маршах солдат под звёздно-полосатыми флагами вдоль границы Литвы и российской Калининградской области, Литвы и Белоруссии.
Второй — «голубь мира». Он пытается вразумить первого: нет, Литва должна сделать всё, чтобы не допустить раскола мира на враждебные друг-другу лагеря. «Мы от этого только проиграем, мы на тектоническом разломе», — как бы призывает он одуматься первого.
Но нет. Это один и тот же человек: действующий президент Литвы Гитанас Науседа. Только в первом случае на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, а во втором — на встрече в Вильнюсе с 69 послами из разных стран всего через несколько дней — 17 февраля.
Ещё до своего избрания президентом, будучи советником главы банка SEB, Науседа говорил:
Но во время очередного появления перед публикой он уже считал иначе:
В ещё одной реплике Науседа, ещё как экономист, говорит, что рынок России и вовсе не нужен, но уже сегодня приходят очередные результаты, где Россия по-прежнему главный торговый партнёр для Литвы. Ближайшие рынки — далеко позади.
Точно также и во внутренней политике. Президент Литвы провозгласил своей целью сделать страну «государством благосостояния». Буду объединительной силой, говорил он в день инаугурации. И сразу стал заигрывать со всеми.
Прямо сегодня суетится и ищет возможность укусить непокорное правительство экс-полицейского Саулюса Сквернялиса, которому осталось-то править до осени. Но даже «хромую утку» ударить боязно, даже когда эта утка щиплет, отказываясь уволить по велению президента одного из министров.
Страшно обижается, когда в программных речах слушатели не обнаруживают программы, а только пустые тезисы за всё хорошее и против всего плохого. Друзей точно нет, кроме нанятых за деньги советников, которые хоть как-то скрашивают имидж. Построже, покруче, ответить могут и даже нагрубить. Электорату такое нравится. Но сам — ни на что не способен.
Есть такой характер, когда хочешь понравиться всем. Если увлечься, грозит перерасти в психическое заболевание.
Услуживать, раболепствовать, пресмыкаться, любезничать, угодничать, льстить, подхалимничать, подлизываться, стелиться, заискивать, лакействовать… Какие ещё синонимы? Какая разница, когда всё это подходит к действующему президенту Литвы Гитанасу Науседе. У которого, кажется, всегда есть объект воздыхания. Только всегда разный.