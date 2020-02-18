18 февраля 2020 | Время чтения 3 мин

«Литва должна играть более активную роль в предотвращении негативных сценариев развития международной обстановки, таких как (…) раскол мира на непримиримые, агрессивно конкурирующие геополитические и экономические блоки» (Гитанас Науседа, президент Литвы)

Олег Михайлов, , 20:06 — REGNUM «Без поддержки США и других союзников по НАТО мы не смогли бы эффективно сдерживать российскую угрозу. Наше географическое положение и геополитическая ситуация обязывают нас максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Важно добиваться, чтобы силы НАТО в Литве обладали максимально высокой степенью готовности, регулярно проходили обучение, совместно с Вооруженными силами Литвы участвовали в военных учениях и в случае необходимости имели возможность быстрого подкрепления. Главное — эффективное сдерживание невозможно представить без участия США».

Гитанас Науседа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кажется, это говорят два разных человека. Один этакий ястреб, который грезит о стройных маршах солдат под звёздно-полосатыми флагами вдоль границы Литвы и российской Калининградской области, Литвы и Белоруссии.

Второй — «голубь мира». Он пытается вразумить первого: нет, Литва должна сделать всё, чтобы не допустить раскола мира на враждебные друг-другу лагеря. «Мы от этого только проиграем, мы на тектоническом разломе», — как бы призывает он одуматься первого.

Но нет. Это один и тот же человек: действующий президент Литвы Гитанас Науседа. Только в первом случае на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, а во втором — на встрече в Вильнюсе с 69 послами из разных стран всего через несколько дней — 17 февраля.

Ещё до своего избрания президентом, будучи советником главы банка SEB, Науседа говорил:

«Россия так же, как и рынок, остается привлекательной, несмотря на политические ограничения, потому что те политические ограничения связаны с одним узким сегментом, т. е. продуктами питания, между тем все остальные группы товаров процветают, можно сказать, что экспорт растет, транспортные услуги также довольно интенсивно отправляются на Восток».

Но во время очередного появления перед публикой он уже считал иначе:

«Мы вообще переоцениваем значение России для глобальной экономики, потому что экономика США мало связана с Россией, а США формируют настроения во всей глобальной экономике».

В ещё одной реплике Науседа, ещё как экономист, говорит, что рынок России и вовсе не нужен, но уже сегодня приходят очередные результаты, где Россия по-прежнему главный торговый партнёр для Литвы. Ближайшие рынки — далеко позади.

Точно также и во внутренней политике. Президент Литвы провозгласил своей целью сделать страну «государством благосостояния». Буду объединительной силой, говорил он в день инаугурации. И сразу стал заигрывать со всеми.

Прямо сегодня суетится и ищет возможность укусить непокорное правительство экс-полицейского Саулюса Сквернялиса, которому осталось-то править до осени. Но даже «хромую утку» ударить боязно, даже когда эта утка щиплет, отказываясь уволить по велению президента одного из министров.

Страшно обижается, когда в программных речах слушатели не обнаруживают программы, а только пустые тезисы за всё хорошее и против всего плохого. Друзей точно нет, кроме нанятых за деньги советников, которые хоть как-то скрашивают имидж. Построже, покруче, ответить могут и даже нагрубить. Электорату такое нравится. Но сам — ни на что не способен.

Есть такой характер, когда хочешь понравиться всем. Если увлечься, грозит перерасти в психическое заболевание.

Услуживать, раболепствовать, пресмыкаться, любезничать, угодничать, льстить, подхалимничать, подлизываться, стелиться, заискивать, лакействовать… Какие ещё синонимы? Какая разница, когда всё это подходит к действующему президенту Литвы Гитанасу Науседе. У которого, кажется, всегда есть объект воздыхания. Только всегда разный.