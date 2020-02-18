Минск, , 20:00 — REGNUM Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко об отборе транзитной нефти из нефтепровода «Дружба» пока похожи на «словесную интервенцию». Об этом ИА REGNUM заявил заместитель главного директора по энергетическому направлению фонда «Институт энергетики и финансов» Алексей Белогорьев.

По его словам, отбор нефти из транзитного потока — это путь к очень серьезному конфликту между странами.

«На самом деле с точки зрения транзита нефти Белоруссия всегда позиционировала себя как исключительно надежного транзитера энергоресурсов, и этой репутацией она очень дорожила. Поэтому я бы не относился к заявлениям такого рода слишком серьезно», — сказал Белогорьев.

Отвечая на вопрос, можно ли направить российскую нефть на запад каким-либо другим путём, минуя белорусскую территорию, эксперт заявил, что теоретически это возможно, но весьма сложно. По его словам, за несколько лет можно достроить портовую инфраструктуру прежде всего на Балтике и увеличить пропускные способности нефтяных терминалов.

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Алексей Белогорьев "Но это точно не вопрос 2020 года. К тому же 70 миллионов тонн — это очень большая величина, чтобы ее куда-то перенаправлять. Надо иметь в виду, что нефтепровод — не просто транзитный коридор. Он выходит на конечных потребителей в Центральной или Юго-Восточной Европе, их логистика привязана к сети нефтепровода «Дружба», и изменить эти связи очень сложно. Поэтому все заявления с российской стороны о возможности полностью заменить нефтепровод, который ведет через Белоруссию, еще более безответственны, чем заявления об отборе транзитной нефти».

Эксперт подчеркнул, что нефтяное сотрудничество «находится в плену политического» и является инструментом политического торга. Хотя поставки нефти и газа по низким ценам — одна из основ экономического сотрудничества, самостоятельной роли они не играют, служа разменной монетой в политике.

«Поэтому сложно предсказывать, как дальше будет развиваться этот кризис. Он упирается в интеграционный процесс. С точки зрения Белоруссии согласование дорожных карт по интеграции остановилось из-за противоречий в нефтегазовых вопросах. С точки зрения российской стороны всё ровно наоборот — то, что Минск отказался подписывать дорожные карты, сделало несговорчивой Россию в вопросе предоставления скидок на нефть и газ. Здесь обе стороны смотрят по-разному на один и тот же вопрос. Для Лукашенко до сих пор для не были характерны какие-то радикальные шаги. Он явно к ним не готов. Поэтому шанс прерывания транзита российской нефти через Белоруссию очень небольшой. Что касается поставок нефти, я думаю, что они возобновятся весной в полном объеме и достигнут этих же 2 миллионов тонн в месяц», — подытожил Алексей Белогорьев.

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