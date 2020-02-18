Москва, , 19:47 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности своего помощника. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба Кремля.

Указ главы государства об отставке Суркова опубликован на официальном сайте президента России и вступает в силу с сегодняшнего дня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, некоторое время назад Сурков написал заявление об отставке. Политолог Алексей Чеснаков, который считается человеком Суркова, заявил, что уход Суркова связан с «изменением политики на украинском направлении».

При этом в Кремле заявили, что политика на украинском направлении не менялась, а отставку Суркова президент рассматривает.

Затем стало известно, что бывший вице-премьер России Дмитрий Козак переходит на работу в администрацию президента, где он будет курировать украинское направление.

Появились слухи о том, что Сурков останется курировать исключительно Донбасс, и это направление будет разделено с собственно украинским.

Но эти слухи, по всей видимости, не оправдались.