Москва, , 19:46 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности помощника президента РФ Владислава Суркова. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации», — говорится в сообщении документа.

Указ вступает в силу со дня подписания.

О намерении Владислава Суркова покинуть свою должность стало известно ещё месяц назад: соответствующую информацию опубликовал ряд Telegram-каналов.

В разное время Сурков занимал должности заместителя председателя правительства РФ, главы аппарата правительства РФ, первого замглавы администрации президента РФ. В последние годы он занимал должность помощника президента РФ и занимался вопросами, связанными с рядом стран и республик, а именно — отношениями с Абхазией, Южной Осетией, Украиной, ДНР и ЛНР.