Вашингтон, , 19:38 — REGNUM Новыми санкциями против структуры Роснефти американцы загоняют президента Венесуэлы Николаса Мадуро в угол. Теперь главе Боливарианской Республики не уйти от наказания, написал 18 февраля глава Госдепа Майк Помпео в Twitter.

По словам американского госсекретаря, введя санкции в отношении Rosneft Trading, Штаты отрезали Мадуро главный путь для обхода санкций против венесуэльского нефтяного сектора.

Помпео «Тот, кто защищает этот коррумпированный режим и поддерживает его репрессии против венесуэльского народа, будет привлечён к ответственности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский минфин с 18 февраля ввёл санкции против Rosneft Trading и её главы Дидье Касимиро. «Оказывается», структура Роснефти «выступала посредником при продаже нефти из Венесуэлы по всему миру».

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