Тирасполь, , 19:10 — REGNUM Молдавия намеренно создает опасную ситуацию в Зоне безопасности молдавско-приднестровского конфликта. Об этом, как передает ИА REGNUM, заявил директор тираспольского бюро политических исследований «Медиатор» Сергей Широков, комментируя инициативы Кишинева по ликвидации миротворческих постов на Днестре.

Широков напомнил, что ранее сотрудники правоохранительных органов Молдавии уже не раз инспирировали конфликты в Зоне безопасности, и сегодня Кишинёв снова создает там напряженность.

«Это очень опасная ситуация. И мне кажется, молдавская сторона играет с огнем, когда она не просто подает сигналы, что готова инспирировать новую точку конфликта, она фактически призывает к ликвидации, демонтажу миротворческого поста в Зоне безопасности», — сказал Широков.

«Сегодня это бочка с бензином, возле которой наши молдавские коллеги бегают с подожженной спичкой», — резюмировал эксперт.

Молдавия, напомним, потребовала ликвидировать ряд миротворческих постов в Зоне безопасности. Представители Кишинёва мотивировали это тем, что присутствие Совместных миротворческих сил якобы вызывает возмущение у жителей соседних сёл, которые якобы готовы «поднять на вилы» миротворцев.

В Приднестровье считают эти аргументы надуманными и подчёркивают, что любые возможные народные выступления» или «волнения» могут носить исключительно характер срежиссированной провокации властей Молдавии для разрушения миротворческого механизма и дискредитации роли России в миротворчестве на Днестре.

Ввиду вероятных провокаций Кишинева Тирасполь также предложил увеличить численность воинского контингента миротворческих сил России на Днестре и вернуться к рассмотрению вопроса о возобновлении деятельности вертолетной эскадрильи. Представители ПМР считают необходимым усилить эти посты дополнительной бронетехникой.

Читайте ранее в этом сюжете: Молдавия не хочет видеть в Приднестровье больше миротворцев России