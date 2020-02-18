Вашингтон, , 19:01 — REGNUM Вашингтон ввёл санкции против швейцарской брокерской компании Rosneft Trading SA, являющейся структурой российской нефтяной компании «Роснефть», в рамках ограничительных мер в отношении Венесуэлы. Об этом сообщила 18 февраля пресс-служба министерства финансов США.

В чёрный список Вашингтона внесён также председатель совета директоров швейцарской компании Дидье Касимиро, который входит в состав правления «Роснефти» и является её вице-президентом по вопросам переработки, нефтехимии, коммерции и логистики.

Причиной введения санкций в отношении Rosneft Trading названо то, что компания «выступала посредником при продаже нефти из Венесуэлы по всему миру».

Высокопоставленный источник в вашингтонской администрации сегодня сообщил журналистам, что США предоставят 90 дней своим союзникам, в том числе в Европе, на завершение всех сделок с Rosneft Trading.

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