Берлин, , 18:55 — REGNUM Германское правительство не участвовало в создании плана «12 шагов» по Донбассу, сообщает 18 февраля Deutsche Welle.

Источники телерадиокомпании сообщили, что представителей германского правительства к созданию плана «Двенадцать шагов к усилению безопасности на Украине и евроатлантическом регионе» не подключали.

Более того, их даже не уведомили о существовании такого плана перед стартом Мюнхенской конференции по безопасности. Берлин заявляет, что санкции с России не снимут до выполнения Минских соглашений.

Напомним, план «12 шагов» по Донбассу был обнародован перед началом очередной Мюнхенской конференции по безопасности. В его разработке участвовали эксперты с Украины, из России и ЕС. Позже Киев заявил, что не подписывается под документом, относя его к разряду неофициальных.

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