Москва, , 18:44 — REGNUM Президент Болгарии Румен Радев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным подтвердил своё намерение прибыть 9 мая в Москву на мероприятия по случаю 75-летия Победы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как уточняется, телефонный разговор состоялся по инициативе болгарской стороны.

В ходе беседы стороны также обсудили «ряд актуальных вопросов российско-болгарского сотрудничества с акцентом на реализацию проектов в сфере энергетики», информирует пресс-служба.

Напомним, ранее Румен Радев уже заявил о намерении посетить Москву 9 мая, чем вызвал критику со стороны антироссийских сил в Болгарии, в том числе в лице экс-президента страны Росена Плевнелиева.

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