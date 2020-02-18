18 февраля 2020 | Время чтения 6 мин

Не имеет «страсти» нынешняя команда Украины к прямой коммуникации с населением и к его национальной гордости! Им проще симки подсчитать. Что впрямую укладывается во все чаще используемое определение власти сегодняшнего дня как «ликвидационной комиссии Украины»

Андрей Ганжа, , 18:37 — REGNUM В церковной терминологии «страсти» — это не когда кровать ходуном ходит от любовного возбуждения, а просто «мука», «страдание». И, в соответствии с таким пониманием, Украина «страдает» уже давно.

Зелёная Украина Владимира Зеленского

Потому что с начала тысячелетия наши лидеры — сначала «оранжевые» Майдана, потом «бело-голубые» регионалов, потом «красно-белые» Майдана 2.0 и вот теперь «Зеленые» — убеждают население: «Вот сейчас! Сейчас точно начнем реформы, и всем станет хорошо для ЛЮДЕЙ». Имена людей, которым стало хорошо от реформы, население знает уже наизусть.

Боюсь утомить цитатами, но не могу не вспомнить слова, приписываемые императору Карлу Великому: «Конечно, лучше действовать, чем знать, но необходимо знать, чтобы действовать». У нас до сих пор так никто и не знает, сколько всего людей на украинской земле.

То, что их стало гораздо меньше — не секрет. «Проклятый совок» оставил Украине 51 707 тысяч граждан (по данным переписи населения СССР 1989 года). Первое десятилетие суверенности проредило эти шеренги до 48457 тысяч человек. И с тех пор — всё. Точной цифры населения мы не знаем, хотя ООН рекомендует проводить переписи каждые десять лет. В Украине единственная перепись населения была проведена, в точном соответствии с рекомендациями ООН, в 2001 году, а спустя «рекомендованное» десятилетие — все как с реформами: честный взгляд и «вот сейчас, сейчас — точно!». Все ориентируются на данные Укрстата — 41 922 тысячи на первое декабря 2019 года. Хотя кто этого не знает? Существуют три вида лжи: ложь, большая ложь и статистика.

Цифра в сорок один миллион у многих вызывает вполне обоснованные сомнения. И не только эмоциональные, которые накатывают при проезде по опустевшим деревням или при известии, что еще один из твоих знакомых уехал искать счастья за кордон. Но и вполне математические, и эти выкладки порой вызывают остолбенение. В Украине постоянно падает производство хлеба. Если в 2000 году, накануне всеукраинской переписи, фонд потребления хлеба и хлебопродуктов составлял 6131 тысячу тонн, то в 2017-м — 4284 тысячи. Год спустя производство сократилось еще более, чем на 10%, а за 11 месяцев 2019 года — еще на 10,7%. Что позволяет делать шокирующие выводы о сокращении числа потребителей, то есть населения Украины: «Вывод прост — людей стало на четверть меньше!» (Максим Гольдарб). Такие выводы сразу захотелось перепроверить с использованием более отработанного метода — по потреблению соли. Но вот незадача: данных по потреблению соли я нигде не нашел. В публичной статистике их нет…

Но не проводить перепись — это значит ООН не уважать, чего и прошлые, и нынешние демократы, центристы и либертарианцы (в одном стакане) позволить себе не могут. Поэтому регионалы назначили перепись на 2013 год, но потом перенесли ее на два года, в том числе — и из-за «нежелания идеологических обострений». Власть Майдана 2.0 сделала тот же финт: в декабре 2015-го перенесла перепись на 2020 год, явно рассчитывая нивелировать негативную общественную и международную реакцию фактором второго срока Петра Порошенко. И вот теперь мяч на поле ЗЕленых.

Которые оказались куда креативнее януковичевских и порошенковских «стариков». Они решили не мучиться с наследием «доджитилизационной эры» и провести перепись «прямо сейчас».

Ответственный, министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, даже изложил алгоритм переписи:

будет собрана анонимная информация у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении;

будут собраны данные из реестров детей (ЗАГСы) и пенсионеров (Пенсионный фонд).

(ЗАГСы) (Пенсионный фонд). будут проведены «калибровкой» социологические опросы (т. е. уточнят, сколько сим-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах) и

(т. е. уточнят, сколько сим-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах) и полученные данные вставят в математическую модель.

«Собрали, провели, вставили» и в результате получили 37289 тысяч человек. Назвали это «Оценкой численности наличного населения». Правда, многих поразило практическое одинаковое соотношение между половозрастными группами по данным «Оценки» и данным Укрстата — 88%. И сразу возникло предположение, что никакая это не экстраполяция, а просто «тупое умножение данных Госкомстата на коэффициент 0,888 (или 88,8%)? А незначительные различия в соотношениях — это лишь результат округления».

Сейчас не буду оценивать цифры. Поскольку беда в самом процессе получения этих цифр. Потому что цель переписи — это не определение числа «белковых тел», а получение целого и цельного комплекса информации об условиях их существования. Перепись, например, 2001 года задавалась целым рядом вопросов, в том числе этническим происхождением, языковыми признаками, образованием, источниками средств существования, социальным статусом и другими. Всего их было девятнадцать.

Можно понять опасения власти: результаты переписи могут показать совсем не те цифры, которыми она пользуется. Как по общей численности, так и по этносу, и по языку, и по образованию. Поэтому Януковича и Порошенко можно понять. Но как понять команду Дубилета, который сам не чувствует разницы между переписью и нерепрезентативной выборкой владельцев сим-карт? Ведь такая «Оценка» даже не отвечает на главные вопросы: каково население Украины (у меня, например, три симки и тогда сколько меня: один или три?) и какая часть этого населения трудится на территории Украины, а не горбатится на польских клубничных полях или около чешских конвейерных линий (не выбрасывая при этом украинскую сим-карту). Где уж там понять и оценить чаяния и стремления различных украинских социальных групп.

Это глупость или, наоборот, грамотный подгон объяснений под заранее определенные цифры? Будучи уверенным, что дураков на верхних ступенях власти не бывает (их поедают внизу), полагаю, что третье. Но в любом случае можно и нужно говорить об элементарной малообразованности нынешних керманичей Украины. Они так и не поняли, что основная задача переписи — это деньги, подсчет количества налогоплательшщиков. Ныне и во веки веков! Ведь даже одна из первых исторических переписей была проведена ради сбора денег: «когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язвы губительной при исчислении их» (Исход, 30:12). Тогда, для сооружения скинии, Моисей собрал более трех тонн серебра (603 000 человек по половине «священного» сикля-шекеля).

Вот и остается задаваться вопросом: с кого будут собираться налоги: с работников или с сим-карт? И еще одно не вызывает сомнений. ООН кратко и с толком определила социальную значимость переписи в каждой стране:

она предоставляет возможность мобилизации всей страны;

для многих людей перепись может стать единственным моментом, когда государство обращается к нему и задает вопросы;

для многих стран успешное проведение переписи становится предметом национальной гордости.

Но в украинском случае получается — не имеет «страсти» нынешняя команда к прямой коммуникации с населением и к его национальной гордости! Им проще симки подсчитать. Что впрямую укладывается во все чаще используемое определение власти сегодняшнего дня как «ликвидационной комиссии Украины».