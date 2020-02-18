Москва, , 18:35 — REGNUM Закон об ответственности за распространения заведомо ложной информации (фейков) и ряд других нормативно-правовых актов, регулирующих распространение информации, больно бьёт по законопослушным СМИ и не оказывает существенного воздействия на блогеров. Об этом 18 февраля в Москве сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, кандидат политических наук Александр Малькевич, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Ничего не происходит. Закон о фейках ударил по СМИ, по законопослушным СМИ», — заявил Малькевич.

Однако в отношении социальных сетей подобные меры не предпринимаются, посетовал эксперт. По словам общественника, он собрал материалы об оскорблении государственных символов в социальных сетях, однако в правоохранительных органах не реагируют на подобные вопиющие случаи.

«У нас сперва СМИ замордовали разными законами. И получается: у журналиста куча ограничений. А рядом в кафе сидит Пупкин, который говорит: «СМИ все врут, читайте только меня», а ответственности никакой нет. Когда в Госдуме предлагали приравнять многотысячных блогеров к СМИ, появились лоббисты, которые не дали это сделать», — сказал Малькевич.

По словам эксперта, многие резонансные случаи, когда автор высказываний, разжигающих ненависть или вражду в социальных сетях, были привлечены к ответственности, возникли по вине социальных сетей. Ведь именно они должны модерировать высказывания, которые публикуют у них, однако не делают этого.

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