Киев, , 18:00 — REGNUM Украинский политический эксперт Владимир Горбач предполагает, что «россияне» намерены организовать для украинской армии новый «котел» в Донбассе.

Об этом он заявил в своем комментарии сегодня, 18 февраля, рассуждая об обострении военной ситуации, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я, конечно, не военный специалист, но по прецеденту, думаю, что россияне будут делать новый котел… Это был не просто обстрел, а попытка прорыва. И в условиях военно-психологического давления (Киев) будут принуждать к выполнению минских соглашений на своих условиях», — заявил Горбач.

Он отметил, что такой поворот событий может деморализовать украинское общество и армию.

«Тогда и произойдет разгром. Не мир, а капитуляция. Если мы не будем к этому готовы», — подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что делает такие заявления, чтобы вывести украинцев из иллюзий.

«Нет такой цели у России — мир. Их цель — разгром Украины. Не только военный, но прежде всего политический», — заявил Горбач.

ИА REGNUM напоминает, что 18 февраля на территории ЛНР в районе Голубовского ВСУ спровоцировали очередное обострение обстановки. Украинские войска усилили артиллерийские обстрелы и попытались захватить ряд позиций на территории, контролируемой Народной милицией ЛНР.