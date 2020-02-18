Москва, , 18:02 — REGNUM В Польше прекрасно знают, что не СССР начал Вторую мировую войну, однако власти этой республики пытаются распространять дезинформацию. Об этом 18 февраля в Москве заявил председатель оргкомитета форума «Национальная безопасность», член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия», доктор политических наук, профессор Сергей Смульский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Неужели кто-то думает, что в Польше не знают, что не Россия развязала Вторую мировую войну? Все всё знают. Но нужно формировать другую реальность для того, чтобы вытеснить Россию на периферию мирового сообщества, ограничив наши возможности роста», — отметил эксперт.

По его словам, подобные действия инициированы США. Именно Штаты хотят ослабить Россию и другие независимые страны, чтобы сделать мир однополярным.