Москва, , 17:40 — REGNUM В комитет Госдумы по госстроительству поступили поправки в Конституцию к главам, посвященным президенту и правительству РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля, об этом сообщил глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Предлагается дополнить конституционные положения о полномочиях президента, о полномочиях и порядке формирования правительства, о требованиях к членам правительства.

Так, статью 83 Конституции предлагается дополнить положением о том, президент осуществляет общее руководство правительством.

Кроме того, предполагается в статье 80 установить, что глава государства обеспечивает гражданский мир и согласие в стране.

Предлагается закрепить полномочия правительства: обеспечение единой государственной политики в области поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей; государственная поддержка научно-технологического развития РФ, сохранение и развитие ее научного потенциала; охрана окружающей среды, сохранение уникального природного и биологического многообразия страны, формирование в обществе ответственного отношения к животным; развитие системы экологического образования, формирование экологической культуры; обеспечение выполнения национальных проектов и федеральных программ; обеспечение участия общественных организаций и объединений в выработке и проведении государственной политики; поддержка волонтерского движения.

Поправки внесены в Госдуму членами Совфеда Андреем Клишасом, Андреем Турчаком, депутатами Госдумы Павлом Крашенинниковым и Андреем Макаровым.

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