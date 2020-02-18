Москва, , 17:33 — REGNUM В комитет Госдумы по госстроительству поступили поправки в Конституцию к главам, посвященным президенту и правительству РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля, об этом сообщил глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).

В статье 110 Конституции предлагается установить дополнительное ограничение для председателя и членов правительства, а также иных руководителей федеральных органов исполнительной власти — запрет иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации.

В статье 113 предлагается закрепить, что глава правительства несет персональную ответственность перед президентом за осуществление возложенных на правительство полномочий.

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