Москва, , 17:29 — REGNUM В комитет Госдумы по госстроительству поступили поправки в Конституцию к главам, посвященным президенту и правительству РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля, об этом сообщил глава комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»).

В новой статье 92.1 предлагается закрепить, что президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью.

Указывается, что бывший президент может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном статьей 93 Конституции для отрешения действующего главы государства от должности.

«В настоящее время нормы о неприкосновенности и о порядке лишения неприкосновенности президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, закреплены в федеральном законе Таким образом, эти нормы становятся более стабильными, так как переносятся на уровень Конституции», — отметил Крашенинников.