18 февраля 2020 | Время чтения 4 мин

Галина Смирнова, , 16:57 — REGNUM Пожалуй, главной поправкой к Конституции РФ должно быть предложение о национализации ЦБ РФ, иначе все остальные не имеют смысла. Финансовая система — основа основ любой страны. И как бы власть ни пыталась строить свои планы, их реализация всегда будет упираться в финансовую систему, которая независима от государства и в спорных ситуациях, в соответствии с федеральным законом о «Банке России», может защищать свои интересы в том числе в международных судах, судах иностранных государств и третейских судах, что вступит в явное противоречие с Конституцией РФ, в которой национальные интересы будут преобладать над международными, если, конечно, народное большинство одобрит эту поправку. Подчеркнем, что независимость статуса Банка России отражена в статье 75 Конституции Российской Федерации, а также в статьях 1 и 2 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

На сегодняшний день в статье 75 Конституции Российской Федерации установлен особый конституционно-правовой статус Центрального банка Российской Федерации, определено его исключительное право на осуществление денежной эмиссии (часть 1) и в качестве основной функции — защита и обеспечение устойчивости рубля (часть 2). Статус, цели деятельности, функции и полномочия Банка России определяются также Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и другими федеральными законами.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» целями деятельности Банка России являются: защита и обеспечение устойчивости рубля; развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы; развитие финансового рынка Российской Федерации; обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации.

Ключевым элементом правового статуса Банка России является принцип независимости, который проявляется, прежде всего, в том, что Банк России выступает как особый публично-правовой институт, обладающий исключительным правом денежной эмиссии и организации денежного обращения. Самое главное, что мешает сегодня экономике России развиваться в соответствии с поставленными задачами — это то, что Центробанк не является органом государственной власти, вместе с тем его полномочия по своей правовой природе относятся к функциям государственной власти, поскольку их реализация предполагает применение мер государственного принуждения.

Функции и полномочия, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Банк России осуществляет независимо от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. В этой связи совершенно непонятно, как при появлении зависимости тех же органов местного самоуправления, которые, по сути, должны будут встроиться в вертикаль власти, и в принципе при строительстве вертикали, ЦБ может оставаться независимым, работать сам по себе?!

Понятно, что Конституция — главный закон страны, в случае принятия поправок, предусматривающих прежде всего преследование национальных интересов, будет сводить на нет решения международных судов, тем не менее без национализации ЦБ не получится исключить проведения им независимой политики, предусматривающей развитие, прежде всего, финансовой системы, даже если она будет идти вразрез с задачами власти по экономическому развитию страны. Разве все последние годы в стране не наблюдается расхождение финансовых интересов с экономическими? Разве не сложилась парадоксальная ситуация, когда финансовая система развивается стабильно в ущерб экономической системе?

Нормотворческие полномочия Банка России предполагают его исключительное право по изданию нормативных актов, обязательных для федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, всех юридических и физических лиц по вопросам, отнесенным к его компетенции Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и другими федеральными законами. Банк России в соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации не обладает правом законодательной инициативы, однако его участие в законодательном процессе, помимо издания собственных правовых актов, обеспечивается также и тем, что проекты федеральных законов, а также нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, касающиеся выполнения Банком России своих функций, должны направляться на заключение в Банк России.

Банк России является юридическим лицом. Только вдумайтесь в следующие законодательные нормы: уставный капитал и иное имущество Банка России являются федеральной собственностью, при этом Банк России наделен имущественной и финансовой самостоятельностью. Полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Банка России, включая золотовалютные резервы Банка России, осуществляются самим Банком России в соответствии с целями и в порядке, которые установлены Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Изъятие и обременение обязательствами имущества Банка России без его согласия не допускаются, если иное не предусмотрено федеральным законом. Финансовая независимость Банка России выражается в том, что он осуществляет свои расходы за счет собственных доходов.

Да, потеря независимости ЦБ РФ может быть чревата для страны, но и собственно сама независимость ЦБ несет в себе не меньшие риски.