Рим, 18 февраля 2020, 16:51 — REGNUM О росте напряжённости между Россией и НАТО сообщил 18 февраля журналистам российский министр обороны Сергей Шойгу.
В Риме после встречи с итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини и главами МИД РФ и Италии российский министр заявил:
Он выразил мнение, что для решения этих проблем странам следовало бы объединять усилия. Шойгу указал на важность контактов министерств обороны Италии и России.
Напомним, встреча министров обороны и министров иностранных дел России и Италии состоялась в Риме 18 февраля. Кроме двусторонних отношений, обсуждались ситуации в Ливии и в Сирии.
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