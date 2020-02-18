Рим, , 16:51 — REGNUM О росте напряжённости между Россией и НАТО сообщил 18 февраля журналистам российский министр обороны Сергей Шойгу.

В Риме после встречи с итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини и главами МИД РФ и Италии российский министр заявил:

«В Европе наряду с усилением напряжённости в отношениях России и НАТО наблюдается рост терроризма, киберпреступности, незаконной миграции».

Он выразил мнение, что для решения этих проблем странам следовало бы объединять усилия. Шойгу указал на важность контактов министерств обороны Италии и России.

Напомним, встреча министров обороны и министров иностранных дел России и Италии состоялась в Риме 18 февраля. Кроме двусторонних отношений, обсуждались ситуации в Ливии и в Сирии.

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