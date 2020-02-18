Москва, , 16:36 — REGNUM Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект, расширяющий круг лиц, которые могли бы претендовать на статус ветеранов боевых действий, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.

Законопроект был внесен в Госдуму депутатами фракции КПРФ. Предлагалось признать граждан России, участвовавших в период с марта 1988 года по 1992 год в боевых действиях на территориях республик Азербайджана, Армении, Абхазии, Узбекистана, в Нагорно-Карабахской автономной области, ветеранами боевых действий с учетом того, что «они в самые тяжелые для этих республик СССР периоды не дали там развиться всеобщей внутренней гражданской войне».

Профильный комитет Госдумы выступил против инициативы. Он ссылается на то, что необходимыми условиями для получения статуса являются наличие решения органа государственной власти СССР, органа государственной власти РФ о ведении боевых действий на территории РФ или других государств. Такого решения нет. В этой связи парламентарии отклонили законопроект.

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