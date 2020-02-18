Москва, , 16:42 — REGNUM Большинство жителей России не испытывают опасений из-за угроз национальной безопасности. Об этом 18 февраля в Москве заявил председатель Общероссийского движения «Сильная Россия», член Общественного совета при Минобороны РФ, кандидат политических наук Антон Цветков на форуме по вопросам национальной безопасности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По итогам проведённого опроса, тревогу за себя и своих близких в связи с современным состоянием национальной безопасности в России испытывает 2,7% респондентов, хотя годом ранее 3,8% ответили на этот вопрос уверительно. Некоторую тревогу испытывают 11,4%, что также меньше показателей 2019 года, когда показатель составил 13,9%. При этом у подавляющего большинства опрошенных — 58,8% нет серьёзных опасений, связанных с национальной безопасность. За год показатель вырос на 2,4%.

По мнению Цветкова такие данные говорят о том, что в обществе наблюдается высокий уровень доверия к органам государственной безопасности. Однако в силовых структурах всё равно необходимо развивать профессионализм.

«Мы убеждены, что, только развивая профессионализм и компетентность мы сможем сделать рывок вперед. Нам необходимо обеспечить бой халатности и вредительству, которое мы видим во многих направлениях. Нам важно понять, что беспокоит граждан, в чем они видят недоработку», — заявил эксперт.

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