Рим, , 16:27 — REGNUM Россия привлекла внимание европейских коллег к проблеме размещения ракетных систем в странах Европы. Об этом 18 февраля завил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в формате «2+2» глав МИД и Минобороны с итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини в Риме.

«Мы вновь подтвердили готовность России, о чём не раз говорил президент Путин, не размещать соответствующую систему в тех регионах и до тех пор, пока там не появится аналогичная ракета американского производства. Привлекли внимание наших коллег к тому, что осенью прошлого года президент Путин обратился ко всем лидерам стран НАТО и лидерам ряда других государств с предложением о том, чтобы договориться о совместном моратории о развёртывании таких систем, но конкретной реакции пока не последовало от подавляющего большинства адресатов», — заявил Лавров.