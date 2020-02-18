Белград, , 16:21 — REGNUM Упразднение Републики Сербской в составе Боснии и Герцеговины невозможно и не будет допущено официальным Белградом. Об этом заявил 18 февраля первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью телеканалу Prva.

Глава сербской дипломатии назвал заявление члена президиума БиГ от Республики Сербской Милорада Додика об RSexit частью политической борьбы.

«Это не пустая история, а четкое сообщение: «Если вы продолжите проводить такую политику, которая ставит под угрозу равноправие сербского народа, у вас будут проблемы», — отметил Дачич.

Говоря о роли Конституционного суда БиГ по Дейтонскому соглашению, глава МИД Сербии напомнил, что Босния и Герцеговина «была создана по американской модели, в которой общие функции — это только то, о чём договариваются энтитеты, и вопросы земли и леса в это не входят».

«Теперь же у нас сложилась ситуация, когда судья из Северной Македонии голосует, равноправны ли Республика Сербская или хорваты в Боснии и Герцеговине», — отметил Дачич.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Конституционный суд БиГ объявил не соответствующим конституции закон о сельскохозяйственных землях Республики Сербской, так как, по мнению суда, все сельскохозяйственные земли в государственной собственности принадлежат не энтитетам, а государству Босния и Герцеговина.

В связи с этим Милорад Додик напомнил, что по Дейтонскому соглашению Республике Сербской принадлежит 49%, Федерации БиГ — 51% территории. В то же время государству БиГ не принадлежит ничего, кроме государственной границы.

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