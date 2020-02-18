Рим, , 16:21 — REGNUM США не выполняют взятые на себя обязательства по созданию сообщества, основанного на принципе неделимой безопасности. Об этом 18 февраля завил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров в формате «2+2» глав МИД и Минобороны с итальянскими коллегами Луиджи Ди Майо и Лоренцо Гуэрини в Риме.

«Российская сторона вновь напомнила о необходимости выполнения соответствующего решения саммита ОБСЕ в Астане в 2010 году, под которым подписались на высшем уровне все участники этой организации и в котором содержится заявление о приверженности созданию сообщества всеобъемлющей, основанной на сотрудничестве, неделимой безопасности», — заявил Лавров.

То, что действия НАТОвцев расходятся с этим обещанием, с этим заявлением, по-моему, доказывать никому не нужно», — подчеркнул он.