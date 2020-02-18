Киев, , 16:12 — REGNUM С помощью военного обострения в Донбассе Россия провоцирует Украину на какие-то уступки, заявил журналистам сегодня, 18 февраля, народный депутат Рады от фракции «Голос» Сергей Рахманин.

Украинский парламентарий отметил, что Россия демонстрирует «зубы и силу» и что для нее «не существует границ дозволенного», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Это не широкомасштабное наступление — дойти до Киева… Но когда на власть (в Киеве) давят силовым способом, появляются новые жертвы — она начинает быть более сговорчивой. На это рассчитывает Россия, это единственная причина», — заявил Рахманин.

ИА REGNUM напоминает, что силовое столкновение с применением тяжелого вооружения между ВСУ и Народной милицией ЛНР началось рано утром сегодня и продлилось около 5 часов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает в ближайшее время прояснить детали произошедшего — перед тем, как делать какие-либо выводы.

«Мы не располагаем деталями этого столкновения, мы не знаем, что спровоцировало это столкновение, мы читали сообщения о том, что имеют место жертвы с двух сторон. В связи с чем мы выражаем сочувствие», — заявил Песков.

В ЛНР действия украинских силовиков назвали «кровавой провокацией», направленной на прекращение процесса разведения сил на линии соприкосновения в Донбассе.