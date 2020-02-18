Загреб, , 15:46 — REGNUM Избранный президент Хорватии Зоран Миланович 18 февраля в Загребе принял присягу на своей инаугурации в качестве нового президента.

В полдень Зоран Миланович и бывший президент Колинда Грабар-Китарович встретились в президентской резиденции, и сразу после этого хорватский певец Йосипа Лисак исполнил хорватский гимн, а затем Миланович дал президентскую клятву.

К присяге Милановича привел глава Конституционного суда Хорватии Мирослав Шепарович.

В первой речи президент Хорватии заявил, что он намерен быть не корректирующим, а конструктивным фактором.

«Прежде всего, спасибо тем, кто выполнял эту работу и долг передо мной, — президенту Туджману, которого я не знал, президенту Месичу, президенту Иосиповичу и президенту Грабар-Китарович, которые работали в свое время и в сложившихся обстоятельствах», — сказал Миланович в своей инаугурационной речи.