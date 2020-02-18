Бишкек, , 15:43 — REGNUM Министерство иностранных дел Киргизии должно объявить персоной нон-грата таджикского генерал-майора Абдулло Навджувонова. Об этом заявил депутат Каныбек Иманалиев, выступая на заседании профильного парламентского комитета, передает Kaktus.media.

Поводом для этого, по словам киргизского парламентария, стала появившаяся в таджикских СМИ статья о том, что начальник УВД Согдийской области Таджикистана Навджувонов утверждает, что Баткенская область Киргизии никогда не была киргизской территорией.

«Он не уличный политик, не лидер НПО, он генерал и занимает высокий пост. Надеемся, что таджикское руководство примет соответствующие меры в отношении генерала», — подчеркнул народный избранник.

Отметим, что скандальное заявление таджикского генерала Абдулло Навджувонова вызвало крайнее возмущение у общественности Киргизии, после чего в министерство иностранных дел республики вызвали посла Таджикистана, указав ему на «недопустимость подобных высказываний чиновников столь высокого ранга».

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