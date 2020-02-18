Луганск, , 15:38 — REGNUM Украинские силовики 18 февраля пытались провести очередную диверсию в зоне ответственности Народной милиции ЛНР, однако попытки украинской диверсионной группы проникнуть на территорию республики были пресечены. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

«Это подлое вероломное действие украинской стороны произошло в День окончания Чернухино-Дебальцевской операции — годовщину позорного поражения украинской армии в 2015 году», — напомнил Пасечник, заявление которого публикует Луганский информационный центр.

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Глава ЛНР указал на то, что для народа Донбасса ничего не изменилось. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «отрекается» от всех договоренностёй, как Минских, так и тех, которые были даны на «нормандском саммите» в Париже, и «продолжает братоубийственную войну».

«Агрессивная позиция официального Киева ставит под сомнение согласование сроков следующей встречи «нормандской четвёрки», — сказал Пасечник.

Он также добавил, что в результате сегодняшних обстрелов со стороны ВСУ повреждена гражданская инфраструктура, несколько населённых пунктов остались без электричества и водоснабжения. Также пострадали и жители республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля пресс-служба «Операции объединенных сил» (ООС) заявила об атаке «вооружённых формирований Российской Федерации» на позиции украинских военных на линии разграничения в Донбассе в районе населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный. Якобы огонь нападавшие вели из миномётов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, пытаясь прорваться через линию разграничения.

По данным Народной милиции ЛНР, массированный артиллерийский огонь после неудачной попытки украинской диверсионной группы проникнуть на территорию ЛНР открыли боевики ВСУ. В результате четыре защитника Донбасса погибли, четверо ранены. По официальной информации Киева, в результате боя погиб один военнослужащий ВСУ, четверо получили лёгкие ранения.

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