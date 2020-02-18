Москва, , 15:30 — REGNUM Депутаты фракции «Единая Россия» намерены до конца недели внести в Госдуму законопроект, освобождающий оплату услуг ЖКХ от банковской комиссии, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.

«Мы подготовили предложения по отмене банковских комиссий за коммунальные платежи, обсудили тему с Центральным Банком Российской Федерации — они нас поддерживают. Но самое главное — теперь мы заручились поддержкой президента. Поэтому до конца этой недели внесем соответствующий законопроект с коллегами в Государственную думу», — рассказал журналистам лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Президент Владимир Путин провел встречу с руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергеем Неверовым. По итогам встречи президент сообщил, что обсудит с лидерами думских фракций их предложения по поправкам в Конституцию РФ.

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