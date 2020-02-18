Луганск, , 15:35 — REGNUM Страны — гаранты Минских соглашений и ОБСЕ должны повлиять на Украину, чтобы Киев прекратил провокации в Донбассе. Об этом заявил глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник после боестолкновений 18 февраля, передаёт Луганскинформцентр.

Он отметил, что украинские диверсанты попытались, но не смогли проникнуть на территорию ЛНР. После этого Вооружённые силы Украины (ВСУ) открыли артиллерийский огонь по территории республики. Таким образом, Киев нарушает и договорённости Минска, и соглашения «нормандского саммита» в Париже.

«Владимир Зеленский продолжает братоубийственную войну, начатую его предшественником [Петром] Порошенко», — констатировал Пасечник.

Он обратился к ОБСЕ и странам — гарантам Минских соглашений, России, Франции и ФРГ, призывая оказать влияние на Киев и добиться прекращения кровавых провокаций.

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