Санкт-Петербург, , 15:25 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 20-летию со дня смерти бывшего главы Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Путин возложит цветы к памятнику Собчаку на Васильевском острове. Помимо этого, глава государства намерен поприсутствовать на концерте памяти первого мэра Санкт-Петербурга в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича.

В 90-е годы Владимир Путин и Анатолий Собчак работали вместе: сперва нынешний глава государства работал советником Собчака, после этого занял должность главы комитета по внешним связям, а после этого — заместителя главы Санкт-Петербурга.