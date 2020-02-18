Москва, , 15:17 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о порядке предоставления персональных данных нарушителей должностным лицам, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля. Прежде всего, закон коснется нарушителей Правил дорожного движения (ПДД).

Речь идет о регулировании порядка предоставления информации, содержащейся в банках данных о гражданах, органам исполнительной власти субъектов РФ и их должностным лицам, органам местного самоуправления и их должностным лицам, осуществляющим производство по делам об административных правонарушениях.

В частности, орган или должностное лицо, уполномоченные выносить постановления по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме фото‑ и видеокамер, при отсутствии у них необходимых для вынесения постановления сведений о собственнике (владельце) соответствующего транспортного средства вправе будут вынести определение об истребовании сведений о собственнике (владельце) указанного транспортного средства.

В этом случае дело об административном правонарушении будет считаться возбужденным с момента вынесения определения об истребовании таких сведений.

В ряде регионов России, в том числе в таких крупных муниципальных образованиях, как города Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Курск, Ростов-на-Дону, Ставрополь, а также Санкт-Петербург существуют проблемы в получении сведений о правонарушителях в силу несовершенства текущего регулирования, отмечали авторы, в числе которых была член Совфеда Людмила Бокова.