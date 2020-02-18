Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM Петербуржцы пожаловались вице-премьеру правительства РФ Марату Хуснуллину на долгострои метрополитена, снос СКК, районы-гетто на окраинах Петербурга и грязь в центре города, передает корреспондент ИА REGNUM. Свои послания они отправили чиновнику в Twitter.

Именно через микроблог назначенный в январе вице-премьер объявил о намерении посетить с визитом Петербург и Ленобласть.

«Всем привет! Планирую посетить Санкт-Петербург и Ленобласть. Хочу узнать о реальной ситуации в регионе. Прошу жителей подсказать, на какие объекты обратить особое внимание?» — написал чиновник.

Сразу несколько человек обратили внимание Хуснуллина на снос СКК «Петербургский», который они назвали «варварским», что привело к гибели рабочего Матвея Кучерова 31 января.

Муниципальный депутат МО «Лиговка-Ямская» Александр Изотов пригласил Хуснуллина на прогулку в округ, особенно на Тележную улицу по соседству с Невским проспектом, где дореволюционные дома «стоят в запустении в самом центре уже не один год». «И хоть какой-то перспективы, к сожалению, не видно», — сообщил Изотов.

Координатор движения «Красивый Петербург» Красимир Врански указал чиновнику на проект строительства Восточного скоростного диаметра. «Ради строительства ВСД планируется снести 17 дореволюционных зданий. Платная дорога уничтожит Сад 30-летия Октября, а также ухудшит жилищные условия тысяч петербуржцев. До сих пор нет нормального общественного обсуждения данного проекта», — посетовал активист.

Марату Хуснуллину предложили пролоббировать идею о выдаче всем петербургским чиновникам бесплатных проездных, а сэкономленные 1,3 млрд рублей, которые сейчас каждый год тратят на развозку власть имущих, перенаправить на дополнительное субсидирование общественного транспорта.

Транспорт в целом стал одной из самых часто повторяющихся тем для сообщений вице-премьеру. Жители писали о том, что по темпам строительства подземки город существенно отстает от Москвы. «Катастрофическая нехватка станций метро!!!» — воззвали петербуржцы к вице-премьеру.

Особое внимание они обратили на Красносельский район, где вновь отложили ввод станций еще не существующей Красносельско-Калининской линии, а пока там не появилось ни одной станции. Качество же построенных недавно станций метро оставляет желать лучшего. «Ужасное качество содержания инфраструктуры от простых поребриков и проезжей части до новых станций метро (на станциях «Дунайская» и «Беговая» постоянные сильные течи)», — написали Хуснуллину.

Жители отметили «отсутствие нормального и адекватного приоритета» общественного транспорта. Указали Хуснуллину и на проблемы новостроек и транспортной доступности новых микрорайонов на юго-западе города, а также в пограничных населенных пунктах типа Мурино, Кудрово и Девяткино.

«Девяткино, Мурино, Парнас и подобные районы. Желательно всё это снести, никогда больше не строить такое, а людей переселить в нормальное жилье. Некрасовки в Москве тоже это касается. И остановить все подобные стройки. Люди спасибо скажут. Большое и человеческое», — заметил один из интернет-пользователей.

Историческое наследие тоже обеспокоило горожан. Марата Хуснуллина призвали разобраться с печальным состоянием запустения района «Коломна», «клоаки Апраксина рынка» в центре города, а вид исторического Конюшенного ведомства, рядом с которым планируется фан-зона Евро-2020, назвали «позором».

"В Питере летом пройдет ЧЕ по футболу, и фан-зона снова будет на Конюшенной площади. И это просто позор. Два года назад пришлось объяснять аргентинцам, краснея, почему у нас памятник петровской эпохи, Конюшенное ведомство, в двух шагах от Эрмитажа лежит в руинах. Власть молчит три года», — заявил Михаил Немировский.

Хуснуллину также указали, что в центре Петербурга «доступная среда» на самом деле «недоступная», а власти не в состоянии разобраться «с рекламой проституток» на столбах. Не нравится жителям города и «заборизация» — обилие ограждений по всему Петербургу, которые сужают тротуары, эстетически неприятны и не несут никакой пользы, полагают граждане. «После Москвы, как тюрьма», — пожаловались они.

Экологическая обстановка тоже не приносит петербуржцам радости: они упомянули загрязненность всех водоемов, ни в одном из которых который год подряд не разрешено купаться, состояние газонов «хуже, чем в годы блокады Ленинграда», и вырубку последних деревьев на набережной канала Грибоедова.

«Обратите внимание на отсутствие стратегии развития городской среды. Хаос полный. Какой город строим — никто не знает. И даже ответственного чиновника, чтоб и про стройку, и про дороги, и про доступную среду, и про остальное, — его, единого, просто нет», — сокрушаются горожане.