Киев, , 14:54 — REGNUM Украина должна немедленно обратиться в Совет Безопасности ООН и за помощью к международным партнерам — Германии, Франции и США — из-за сегодняшнего обострения ситуации в Донбассе, заявил журналистам 18 февраля депутат Рады, сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Артур Герасимов.

По мнению политика, сегодняшние столкновения в Донбассе показали полный провал «капитулянтской тактики господина Зеленского по умиротворению агрессора».

«Поэтому «Европейская солидарность» обращается к господину Зеленскому и требует срочно вернуть войска на позиции, с которых они были отведены в рамках так называемого разведения… мы требуем от президента срочно выполнить его же собственное обещание о том, что в случае обострения войска будут возвращены на позиции», — сказал соратник экс-президента Порошенко.

Также он считает, что теперь западные страны должны не только сохранить санкции против России, но и значительно их усилить.

ИА REGNUM напоминает, что президент Зеленский заявил, что сегодняшний бой — это попытка сорвать мирный процесс в Донбассе, и Украина решительно настроена дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии.

Лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко, в свою очередь, объявил журналистам, что началось «наступление российских войск» на Украину и уже есть первые жертвы боевых действий.