Киев, , 14:39 — REGNUM Сегодняшняя силовая провокация в Донбассе не изменит курс властей Украины к прекращению войны, заявил президент страны Владимир Зеленский на брифинге после заседания Совнацбеза.

«Провокации бывают, но армия сильно ответила. Ситуация постоянно контролируется нашей армией», — заявил Зеленский.

Он отметил, что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров по урегулированию ситуации.

Президент Украины считает, что несмотря на столкновения, «мы идем, и уверенно приближаемся к прекращению войны и к миру».

«У нас, к сожалению, нет президента Украины. Есть человек, который выполняет роль президента — выглядит это плачевно», — заявил, комментируя итоги брифинга, политолог Виталий Бала.

Эксперт отметил, что в речи Зеленского на брифинге ни разу не была упомянута Россия.

«Думал, что после сегодняшних события в районе Золотого, где было разведение… (в Киеве) наступит прозрение и понимание, что Россия — это враг Украины и ей мир не нужен, нужна капитуляция. Но Зеленский тупо игнорирует реальность», — подчеркнул Бала.

ИА REGNUM напоминает, что глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак ранее заявил, что сегодня, 18 февраля, около 5 утра штурмовые группы противника предприняли попытку по трем направлениям атаковать наблюдательные посты ВСУ на промежутке от Новотошковское до Желобка. Бой продолжался около 5 часов, после чего, по словам Хомчака, противник запросил режим «тишины». Потери ВСУ — один погиб, трое раненых и трое контуженных