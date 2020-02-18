Москва, , 14:09 — REGNUM Госдума может 20 февраля принять президентский закон о почетном звании «Город трудовой доблести». Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля, с таким предложением выступил комитет Госдумы по труду и соцполиткие.

Звание «Город трудовой доблести» присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что решением парламентарии отдают дань памяти и подчеркивают «свое отношение к тем, кто обеспечивал Победу 1945 года в тылу: в Челябинске, Ижевске, Свердловске, Горьком, Самаре, Вологде, Оренбурге».

«Знаю это по своему родному Саратову, в котором в годы войны была сосредоточена значительная часть оборонно-промышленного комплекса — 35 крупных оборонных предприятий: Саратовский авиационный завод, выпускавший самолеты Як-1 и Як-3, нефтеперерабатывающий завод «Крекинг», шарикоподшипниковый завод, станкостроительный завод. Они отмечены высокими государственными наградами, многим передано на вечное хранение Красное знамя Государственного комитета обороны», — отметил Володин.

Президент восстанавливает историческую справедливость, подчеркивая значимость для Победы всех, кто ковал ее в тылу, и без участия которых она была бы невозможна, подчеркнул спикер Госдумы.

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