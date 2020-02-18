Москва, , 14:08 — REGNUM Находить пути взаимодействия с США и западноевропейскими странами Россия должна на основе своих ценностей, постулируя себя альтернативой Западу, а не его частью, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 18 февраля, комментируя высказывания заместителя министра иностранных дел России Александр Грушко.

Ранее Грушко в интервью РБК заявил, что Россия проанализирует предложения президента Франции Эммануэля Макрона об улучшении отношений. Но улучшение возможно только при значимых изменениях в политике НАТО и Евросоюза, отметил Грушко.

«Оценку слов замминистра Грушко я начну с того заявления, которое по поводу отношений с нашей страной недавно сделал президент Франции Эммануэль Макрон. Он сказал, что даже при положительном сценарии, расширяя стратегический диалог с Россией, Европа будет делать это «не отступая от своих ценностей и сохраняя свое влияние». Итак, во главе угла для западных европейцев их ценности и сохранение влияния на нас.

В нашей позиции, как пристально в неё не всматривайся, этого не обнаружишь. О чем говорит Александр Грушко? О необходимости того, чтобы «Европа предприняла конкретные шаги к сотрудничеству», и о том, что нам не нравятся пять принципов отношений с Россией, утвержденные Евросоюзом в 2016 году. Грушко считает, что эти принципы «нельзя охарактеризовать как какую-то стратегию или внятную политику». На мой взгляд, однако, это самая что ни на есть стратегия: стратегия давления и навязывания своих ценностей.

В политической сфере эта линия работает не так, как хотелось бы европейцам, но если европейцы от неё не отказываются, значит, своими ответными действиями мы не смогли пока убедить их в необходимости этого. Что касается других направлений — экономики, культуры, сферы прав человека, пропаганды половых отклонений, других, — то давление несмотря ни на что нарастает. Достаточно привести пример с сегодняшним решением Апелляционного суда в Гааге о выплате нашей страной 50 млрд долларов США по иску бывших акционеров компании ЮКОС.

Увещеваниями типа «лучше жить дружно, чем вразлад» тут не поможешь. И точно так же рассуждениями о том, что это «бессмысленно», наращивание военного потенциала НАТО на наших южных, западных и северных границах не остановить.

Призыв Александра Грушко к европейским странам «проявить больше самостоятельности в подходах к России и не поддаваться влиянию Америки», в принципе, верен, но к кому он обращён? К правительствам? Для них это не более чем повод для дополнительного раздражения. Что же касается общественности, то её позиция в пользу снижения зависимости от США зреет объективно; этому созреванию более эффективно помогла бы соответствующая политическая работа со сторонниками суверенизации Европы, а также более жёсткий наш собственный ответ на давление со стороны США. Пока же на американские санкции мы реагируем более сдержанно, чем на санкции европейские.

С чем безусловно нужно согласиться в позиции, озвученной замминистра иностранных дел России, так это с тезисом, что безопасности без России и тем более против России не может быть ни в Европе, ни в мире в целом. Но находить пути взаимодействия с партнёрами-оппонентами в США и Западной Европе мы должны так же, как это делают они: на основе своих ценностей, ясно постулируя себя как альтернативу Западу, а не его часть, усиливая своё влияние на их общественное мнение и политические круги», — отметил Михаил Демурин.