Москва, 19 февраля 2020, 05:21 — REGNUM Способом, который позволит реанимировать программу строительства жилья в России, может стать не только применение финансовых инструментов. Почему в нынешнем контексте спасения жилищного строительства может сгодиться даже, казалось бы, безнадежно освистанная реновация, рассказывает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин
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Перечень мер, которые можно было бы взять в российскую действительность из китайского опыта, включает в себя повышение сметных цен на затраты труда рабочих в строительстве, премии за досрочный ввод объекта в эксплуатацию, уточнение условий предварительного отбора участников государственных и муниципальных торгов. Похоже, что вице-премьер РФ Марат Хуснуллин готов рассматривать такие меры, кроме уже неоднократно прозвучавшего предложения снизить процент по ипотечному кредиту.

Но даже весь этот комплекс мер не сможет сдвинуть с мертвой точки строительную отрасль, которая прошла за последние годы катастрофический путь. Геометрически возросло число обманутых дольщиков, а строительство как таковое оказалось под колпаком банковского контроля, оптимизировавшего ситуацию в сторону массовых банкротств и монополизации. В таком положении для «воскрешения» потребуется некий образец, с которого можно будет начать строить по-новому. И, как ни крути, кроме пресловутой реновации, таких образцов в российской строительной действительности не наблюдается.

Читайте подробности в статье Галины Смирновой «Даешь реновацию по всей России! Китайский опыт в помощь?».