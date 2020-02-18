Москва, , 13:19 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о продуктах питания, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.

Закрепляется определение здорового питания, определяются его принципы, отдельно оговаривается соответствие энергетической ценности ежедневного рациона энергозатратам.

Запрещается обращение пищевых продуктов, материалов и изделий, в том числе содержащих предметы, частицы, вещества и организмы, которые образовались или были добавлены (внесены) в процессе производства пищевых продуктов (загрязнители), наличие которых может оказать вредное воздействие на человека и будущие поколения, информация о которых до потребителя не доведена.

В связи с введением маркировки также запрещается обращение продуктов, «в отношении которых не может быть подтверждена прослеживаемость». Маркировка повысит цену продуктов питания, заявил депутат Госдумы Владимир Кашин (КПРФ), подчеркнув, что «второй «Платон» не нужен» и не следует поддерживать лоббистов.

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