Минск, , 04:15 — REGNUM То, что в последнее время выглядело как подготовка предательства, теперь в исполнении белорусского президента начинает обретать плоть и кровь. О том, как, судя по действиям Александра Лукашенко, будет стараться вывернуться из создавшегося положения белорусская политическая верхушка, пишет редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Александр Лукашенко во время визита в Россию. 7 февраля 2020 President.gov.by

Очередная попытка белорусского президента на встрече с президентом российским провернуть старинный прием «деньги за улыбки», судя по всему, успехом не увенчалась. Москва подвела черту, здраво оценив результаты многолетнего дотирования белорусской экономики. Дешевой нефти Минск не увидит до тех пор, пока не предпримет серьезных реальных движений к углублению интеграции с Россией. Отсутствие таких шагов обернется очевидной невозможностью и дальше надувать нерентабельную модель экономики, зарабатывая на этом внутриполитические очки.

Если Лукашенко и его команда решили двигаться по этому пути, то следующим шагом для них может стать попытка «уберечь» своих граждан от российского взгляда на происходящее — отключение русскоязычного телевидения и дальнейшее сползание в украинский сценарий.

Читайте подробности в статье Юрия Баранчика «"Момент истины»: в Минске начали подготовку к информационной блокаде».