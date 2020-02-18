Киев, , 12:50 — REGNUM Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что сегодня, 18 февраля, началось «наступление российских войск» на Украину и уже есть первые жертвы боевых действий.

Об этом он заявил журналистам, комментируя обострение ситуации на Луганщине, передает корреспондент ИА REGNUM.

Порошенко подчеркнул, что «наступление российских войск» идет с использованием крупнокалиберной артиллерии и 120-ти миллиметровых минометов.

«Есть первые жертвы… Это наверное тот мир, который увидели, когда заглянули в глаза Путину. Такой мир Путин готов предоставить Украине», — сказал бывший президент.

В завершение он призвал «не верить руководству России» и сделать все возможное для того, чтобы защитить Украину — в частности, укреплять армию, язык, церковь, и беречь «движение в Европу».

ИА REGNUM напоминает, что по официальной информации Киева, в ходе сегодняшних боевых действий ВСУ «предоставили адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией». В рядах украинской армии — один погибший, четверо получили легкие ранения. Подчеркивается, что после сражения, которое продолжалось несколько часов, «противник запросил режим тишины». Президент Зеленский собрал экстренное заседание Совнацбеза и заявил о «циничной провокации» и «попытке сорвать мирный процесс».